Buona performance generale dell’Under 12 del Crc, che a Santa Marinella ha affrontato delle compagini di tutto rispetto e soprattutto di buon livello.

Analizza così le partite coach Maddaloni: «Delle tre partite giocate, soltanto sulla seconda non siamo riusciti a sviluppare bene il gioco e a non commettere troppi errori, quasi irriconoscibili rispetto alle altre due. Buona la prima prestazione dove si è giocato un ritmo alto e dove la differenza era minima, benissimo la terza dove siamo stati bravi a tenere alta l'intensità di gioco, mostrando concentrazione e ad essere più puntuali sulle scelte in campo, soprattutto mettendo in pratica il lavoro delle ultime due settimane».

Fine settimana “no” per l’Under 14 Crc/Url in terra amica, al Moretti Della Marta, perde contro i coetanei della US Roma Rugby per 19 a 31.

In una giornata negativa oltre che per il risultato anche per le condizioni meteo, contro un vento forte e teso che non permette di fare un bel gioco i leoncini Under 14 Crc/Url escono sconfitti al Moretti Della Marta.

Così coach Gargiullo esamina la partita: «Troppi errori, alcuni causati dal tempo inclemente non permettono una fluidità di gioco. Partita condizionata da molte scelte errate , ma buone individualità dimostrate. Un piccolo passo falso che ci farà sicuramente bene per esperienza per le prossime uscite».

