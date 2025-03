La 14esima giornata del campionato di Serie A di rugby vede il Civitavecchia Rugby Centumcellae perdere 61-11 la sfida casalinga contro il Livorno, che si porta a 64 punti da solo al comando del girone 4. Il Livorno ha vinto tutte le partite ad esclusione della prima, conquistando la vittoria per 13 partite consecutive, a dimostrazione di un roster costruito per passare di categoria. Il Civitavecchia ci ha provato ma ha trovato di fronte una corrazzata, troppo forte per i biancorossi di coach De Nisi, che già nel primo tempo erano in difficoltà chiudendo con un punteggio sfavorevole di 31-6. Non è più una questione di moduli, di atteggiamento in campo, a questo punto è solo una questione di forza e potenza d’urto: il Livorno ha giocatori più esperti e addestrati a lottare ed ha una fame incredibile, perché non è disposto a lasciare nulla, basta vedere i calci piazzati dal biancoverde Del Bono che ne ha realizzati 10 su 10. Il Crc inoltre ci ha messo anche del suo ricevendo ben tre gialli, ossia ben 30 minuti in inferiorità numerica e giocando anche in 13 uomini per ben 9 minuti del secondo tempo per consecutività di espulsione. La squadra civitavecchiese domenica non giocherà per il turno di riposo e tornerà in campo il 23 marzo al “Moretti della Marta” contro i partenopei del Napoli Afragola che occupano la penultima posizione in condivisione con il Primavera.

IL TABELLINO. Civitavecchia Rugby Centumcealle: Perotti Franzini; Castellucci (23’-32’ pt Perelli, 17° st Scotti), Auriemma, Garcia Medici, Daddi ; Alegiani (14’ st Levantaci), Borgna (14’ st Nastasi); De Paolis (20’ st Carparelli), Asoli (16’ st Fraticelli), Fabiani; Borraccino, Duca; Ramirez (1’ st Perelli), Tichetti (7’ st Battaglini), Hoxha. Allenatore: De Nisi.

Livorno Rugby: Zannoni: Casini, Giunta (30’ st Fedi), Cristiglio (20’ st Carbonella), Chiesa (12’ Rossi); Del Bono, Tomaselli; Mannelli, Piras (8’ st Tori), Ianda (1’ st Piram); Gragnani, Gambini; Tangredi (10’ st Ficarra), Echazu Molina (22’ st Bitossi), Ficarra (1’ st Andreotti). Allenatore: Squarcini.

Arbitro: Acciari (Iavarone, Moretti).

Marcatori: 1’ pt Mannelli (M), Del Bono (Tr); 5 ’ pt Perotti Franzini (Cp); 8’ pt Perotti Franzini (Cp); 15’ pt Gragnani (M) Del Bono (Tr); 24’ pt Piras (M), Del Bono (Tr); 27’ pt Zannoni (M), Del Bono (Tr); 32’ pt Del Bono (Cp). 2’ st Del Bono (Cp); 7’ st Meta di punizione (Liv); 19’ st Zannoni (M), Del Bono (Tr); 22’ st Del Bono (Cp); 28’ st Zannoni (M), Del Bono (Tr); 30’ st Daddi; 32’ st Del Bono (Cp).

NOTE. 22’ pt Ramirez (giallo); 4’ st Daddi (giallo); 5’ st Asoli (giallo). Primo Tempo: 6 - 31. Percentuali calci: Perotti Franzini 2/3; Del Bono 10/10. Spettatori: 50. Man of the match: Cristiglio (Livorno).

