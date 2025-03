Il Napoli occupa la penultima posizione in classifica insieme alla Primavera e sicuramente verrà agguerrito per fare il maggior punteggio possibile. Dall’altra parte il Civitavecchia che dopo la sconfitta col Livorno, cercherà di arginare i partenopei e vorrà riscattare con una vittoria la sua posizione e la classifica attuale. Insomma sulla carta sarà sicuramente una partita avvicente dove la situazione mentale comanderà ancora di più di quella fisica-atletica. Chi indossa la maglia biancorossa da più tempo sa cosa significa a livello emozionale questa partita.

Per i seniores del Rugby Civitavecchia è sempre elettrizzante affrontare le gare in questo clima di derby, dà sempre un po’ più di pepe e di motivazione. Nonostante ciò i biancorossi dovremo essere più lucidi dello scontro di andata perso. A partire dai primissimi minuti dovranno essere concentrati al 100%, senza regalare nulla. Come sempre sarà una partita a nervi tesi, ma sarà compito del roster del Rugby Civitavecchia continuare il cammino percorso sino ad oggi, puntando sul gioco e sui punti di forza.

Head coach De Nisi vede così il match: «Veniamo da una sconfitta molto dura, una lezione di sport importante. Abbiamo investito tante energie nel poter arrivare il più pronti possibile alla partita contro Napoli. Siamo uniti e decisi a fare bene sopratutto perché siamo in casa e le ultime due partite avanti al nostro pubblico non sono state delle migliori. Tutti lo staff sta lavorando al massimo per alzare l’asticella ci aspettiamo lo stesso dal gruppo squadra».

