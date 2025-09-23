Un test amichevole che lascia diversi aspetti positivi. E’ quello giocato dal Crc e disputato ad Avezzano. Si affrontavano gli abruzzesi, che militano nel campionato di serie A1 girone meritocratico, e i civitavecchiesi che invece giocheranno nel girone 4 di serie A. La gara è stata particolare perché ha visto giocarsi due tempi da 15 minuti con una squadra che attaccava e una che difendeva e poi altri due tempi da 20 minuti di gioco “normale”. Alla fine i padroni di casa hanno realizzato tre mete, una invece quella messa a segno dal Crc che come detto porta a casa tante indicazioni positive.

«Ho visto segnali importanti – dichiara coach Umberto De Nisi - sotto l’aspetto dell’attitudine e dell’atteggiamento di gruppo da parte di tutti e 26 i giocatori utilizzati. Qualche problema lo abbiamo avuto sulla fase di conquista in difesa, ma anche nei momenti di difficoltà abbiamo saputo reagire e sono soddisfatto di questo test. Faccio i complimenti all’Avezzano per la qualità del roster e ringrazio il Presidente che ci ha ospitati».

Prossimo impegno per il Crc sabato prossimo il triangolare in programma a Roma contro Capitolina e L’Aquila.

