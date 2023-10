Il Rugby Civitavecchia sfata tre tabù in un colpo solo, prima vittoria, prima trasferta con vittoria e 5 punti pieni di bonus.

I civitavecchiesi battono 29-23 il Primavera Rugby.

Una partita davvero combattuta per il Civitavecchia, che aveva chiuso il primo tempo in svantaggio per 17 a 10 per i padroni di casa del Primavera.

Sembrava che doveva essere una partita dominata dai biancorossi che hanno travolto i gialloblu sia nel primo che nel secondo tempo con la mischia, ma i padroni di casa hanno dominato sui calci da tre punti, ben sei calci con 18 punti realizzati a sommare una meta non trasformata.

Il Civitavecchia in alcuni momenti è sembrato senza la giusta grinta ed attenzione, ma la settimana è stata proficua in quanto nei momenti salienti ha ritrovato forza e potenza, segno che i ragazzi sono stati attenti alle indicazioni dello staff tecnico, la dimostrazione sono le cinque mete realizzate che oltre alla vittoria hanno dato il bonus offensivo quindi cinque punti tondi tondi.

La cronaca ha visto un alternarsi di punteggio continuo, nel primo tempo in vantaggio parziale del Civitavecchia a questo ha risposto il Primavera che ha chiuso in vantaggio il primo tempo per 17 a 10.

Nel secondo tempo, vantaggio parziale per 22 a 17 per i biancorossi , sorpasso dei gialloblu per 23 a 22 poi quinta meta del Civitavecchia con trasformazione e la partita si conclude per il Rugby Civitavecchia 29 a 23.

Qualche assestamento va fatto, si deve migliorare ancora, ma c’è una settimana ancora per definire le parti mancanti, anche perché il prossimo incontro sarà contro uno dei roster chiamati corazzate del girone: Cavalieri Union Prato, che in questo turno hanno sconfitto la Capitolina.

Chi ha visto dal vivo o in streaming la partita ha davvero percepito a tratti un Civitavecchia di alto livello, con una impostazione forte in attacco e buona in difesa.

C’è da trovare la quadra sui falli, perché da questi i team avversari hanno trovato forza per ribaltare il risultato e questo i biancorossi non se lo possono permettere, una squadra va affondata fino alla fine per non fargli trovare mai la forza di reagire e di avvicinarsi nel punteggio.

“Man of the mach” è stato nominato Andrea Vella, anche se ad onor di cronaca va detto che i biancorossi hanno meritato tutti questa carica perchè hanno dato il 101%.

