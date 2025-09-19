È passata anche la metà del mese di settembre, ma ancora non si conoscono i nomi dei giocatori che sono entrati a far parte della rosa del Crc, mentre si avvicina sempre di più lo start del prossimo campionato di serie A. Nonostante il mercato sia ormai praticamente finito e siamo ad un mese dall’esordio, ancora non sono giunte notizie dalla comunicazione del club biancorosso, in merito alle new entry del roster guidato da coach Umberto De Nisi.

L’unica cosa certa è che ci sono state delle novità, visto che di questo ne è stata fatta menzione nel corso delle dichiarazioni effettuate dai dirigenti del Crc nelle scorse settimane, senza che siano state date maggiori informazioni. La speranza è che a breve vengano enunciati i giocatori che proveranno a fare presto breccia nel cuore dei tifosi che popoleranno la tribuna del Moretti-Della Marta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA