Nuovo acquisto del Rugby Civitavecchia per la stagione 2024 - 2025 di Serie A Girone 4 del Gruppo 2. Si tratta del tallonatore Amar Kudin, classe ’92, nato in Croazia, trasferitosi in Italia in giovane età. Amar ha trascorso un paio d'anni con i giovani del Treviso prima di unirsi al Rugby San Dona. Ha giocato inoltre con Benetton Rugby nelle annate 2010, 2011 e 2012, Rugby Paese, Marchiol Mogliano, Fiamme Oro Rugby. Giocatore solido, che fa del dinamismo in campo aperto uno dei suoi punti di forza, è alto 180 cm per 103 kg.

È stato Nazionale giovanile Under 20.

«È un giocatore di grande esperienza che penso possa darci una mano ad alzare il livello della squadra - spiega il ds Stefano D’Angelo - provvisto delle caratteristiche del tallonatore moderno».

«Ho subito percepito un ambiente positivo e accogliente - dichiara Amar Kudin - caratterizzato da un bello spirito di famiglia dal bel colore biancorosso. Strutture e attrezzature sono ottime e abbiamo a disposizione uno staff tecnico di primissimo livello. Penso che Civitavecchia sia un bellissimo posto per giocare a Rugby, mi piace l’aria che si respira. Personalmente spero di poter dare il mio contributo alla squadra e integrarmi velocemente nella cultura di appartenenza del club. Nonostante l’età molto giovane della squadra faremo del tutto per essere maturi e conquistare i nostri supporter con del bel gioco. A livello collettivo vogliamo vincere e dare del filo da torcere a tutti, magari giocando il ruolo di mina vagante del Campionato».

