Prima trasferta del 2026 per il Civitavecchia Rugby, atteso da una gara contro un avversario insidioso. I biancorossi, primi in classifica e reduci da sette vittorie consecutive, questa domenica faranno visita all’Amatori Napoli. Il match in programma alle 14.30 vedrà di fronte ai civitavecchiesi, che occupano la prima piazza con 35 punti, i campani che si trovano in quartultima posizione con 16 punti con tre partite vinte, due delle quali in casa, e quattro perse. L’obiettivo per il Crc sarà il solito: vincere possibilmente con bonus.

«Il Napoli è una squadra che in casa esprime sempre prove importanti – spiega l’allenatore del Crc Umberto De Nisi – e lo ha dimostrato anche nell’ultima giornata, tenendo testa fino alla fine al L’Aquila terza forza del campionato. Noi siamo concentrati e vogliamo ripartire dai 5 minuti difensivi giocati nel finale della partita contro Firenze, quando abbiamo impedito ai toscani di segnare. Sappiamo che ci attende una prova dura soprattutto per il pacchetto di mischia. Mi aspetto una maggiore finalizzazione delle azioni di gioco dal nostro reparto dei tre quarti, visto anche che giocheremo su un campo sintetico».

