I motori sono accesi e l'attesa sta per terminare, a Fiumicino è tutto pronto. A partire dalla giornata di domani, venerdì 20 e fino a domenica 29 del medesimo mese, andrà in scena in quel di Largo Borsellino l’Hurricane Motor Show 2025. Lo spettacolo viaggiante, con la tappa fiumicinese ormai fissa nel proprio calendario di esibizioni estive, prevederà alcune chiusure al traffico. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, verrà provvisoriamente chiuso il transito veicolare su un'area di circa 600 mq nel parcheggio di Largo Borsellino, angolo posto tra Viale Danubio e via Volga.

Esclusa, invece, la parte occupata di solito dal mercato del giovedì. Inoltre, sarà presente anche l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata. Qualora l'evento termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire in anticipo le zone interdette.

COS'È L'HURRICANE MOTOR SHOW. L’Hurricane Motor Show, ideato e diretto da Ivan Zoppis e prodotto dal Team Zoppis/Lidia Togni Eventi, è uno spettacolo itinerante ad alta dose di adrenalina incentrato su auto, moto, camion e monster truck. Uno spettacolo acrobatico: 90 minuti di performance con piloti specializzati - provenienti dal cinema come controfigure - che eseguono manovre estreme come testa coda, drift, guida su due ruote e salti mortali. Non mancheranno, di certo, gli effetti cinematografici: esplosioni simulate, incendi di vetture, inseguimenti tratti da film d'azione come Fast & Furious, Transformers e Cars fra tutti.

