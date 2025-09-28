Finisce zero a zero la gara tra il Santa Marinella e il Borgo Palidoro. Una partita che ha evidenziato l'ottima impostazione tattica degli ospiti, almeno nel primo tempo, mentre i padroni di casa le cose migliori le ha fatte vedere nella ripresa. Nei primi 30 minuti di gara, il Borgo ha dominato, mettendo nel tabellino almeno quattro occasioni di gol, con Bernardini, Tozzi, Gabrielli e Bellini, tutte sventate dal giovane portiere Coronas, nettamente il migliore in campo. Salvati praticamente dal classe 2006, Gallitano e compagni, trovavano le più invitanti opportunità negli ultimi 15 minuti del primo tempo quando Cerroni, Del Mastro e poi Brutti, chiamavano in causa l'estremo difensore ospite. Nella ripresa la musica cambiava. Il Santa Marinella entrava in campo più determinata, mentre gli ospiti perdevano la brillantezza dei primi 45' minuti. L'espulsione poi di Finucci per doppia ammonizione, costringeva gli ospiti a limitare le sortite mentre gli uomini di mister Fracassa prendevano il pallino del gioco e al 38' mancavano di un soffio il vantaggio con Borioni che con un tiro ad effetto colpiva la traversa.

«Nonostante il risultato il risultato di parita - commenta mister Fracassa - è stata una partita ricca di occasioni da rete. Meglio il Borgo Palidoro nel primo tempo perché ha spinto molto e grazie al nostro portiere Carlo Coronas classe 2006 che ha fatto quattro interventi da campione e che ci ha consentito di restare a galla. Il ragazzo è stato veramente attento e bravo sulle situazioni in cui è stato chiamato in causa. Nel secondo tempo siamo entrati in campo meglio, cambiando qualcosa a livello tattico, ed abbiamo avuto una certa supremazia di gioco. Potevamo anche vincerla questa partita con quella bella conclusione di Borioni che purtroppo si è stampato sulla traversa. Una partita che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca perché comunque volevamo ottenere la vittoria, però, a mio giudizio, è stato comunque un pareggio giusto. Un tempo per squadra. Però bisogna avere un atteggiamento più propositivo specialmente ad inizio partita ma va anche considerata la forza dell'avversario. Ci prendiamo questo e tiriamo avanti. La strada è lunga, la squadra è nuova, stiamo cercando il miglior assetto tattico e quindi ci vuole pazienza, comunque stiamo sulla strada giusta».

