Alle 15.30 sul campo San Francesco di Ostia, il Santa Marinella sarà impegnato nella gara di andata dei 16esimi di finale della Coppa Italia contro il Morandi.

I tirrenici, dopo l’immeritata sconfitta subita domenica sul campo di Cerveteri, vanno alla ricerca del pronto riscatto, affrontando una compagine che viaggia al sesto posto in classifica, ma che domenica scorsa ha vinto per 3 a 1 sul campo della Spes Mundial.

Dunque, per capitan Melara e compagni, si prospetta un’altra trasferta difficile.

«Sinceramente ad oggi, ancora non so che formazione schierare - commenta Cafarelli - perché devo vedere oggi pomeriggio le condizioni dei giocatori e quindi solo dopo l’allenamento di stasera posso dire chi avrò a disposizione. Mi sembra che tutti abbiano dato la loro disponibilità e quindi è già un buon inizio. Noi abbiamo sempre detto che ci teniamo a questa manifestazione e quindi affronteremo l’avversaria con la squadra migliore. Per migliore intendo dire che saranno in campo anche coloro che hanno avuto meno minutaggio in campo, infatti, queste gare, le utilizziamo anche per dare la possibilità a tutti i giocatori di fare esperienza e soprattutto fare fiato. Avrò un paio di assenze ma non ci faccio caso perché la rosa a disposizione è vasta e quindi cercherò di far giocare tutti. Ci troveremo di fronte una squadra ben preparata, che sta facendo un buon campionato e quindi, sapendo che questa è la gara di andata, proveremo a chiudere subito il discorso qualificazione. Non sarà facile, perché i lidensi hanno dalla loro il fattore campo e quindi cercheranno di sfruttare questo vantaggio per metterci in difficoltà».

