Il Città di Cerveteri supera il Tarquinia e grazie a Toscano su rigore passa il turno. Gara non bella, noiosa, e priva di emozioni. «È stata una partita meno bella della settimana scorsa, nonostante ciò ho visto una squadra solida, coesa che sa uscire fuori nei momenti difficili - ha detto mister Superchi - . La prestazione mi lascia contento, sono fiducioso, non era facile contro una formazione che ha saputo gestire il gioco , controllando le operazione, optando a difendersi». Sugli spalti tante persone, e ancora sottoscritti altri abbonamenti, arrivati a quota 70. Obiettivo societario toccarne i 100. Domenica, tra l'altro, ci sarà ancora il Tarquinia per la prima di campionato. Sarà sicuramente una gara diversa, in cui ci vorrà il pubblico gagliardo come quello che si sta vedendo. «Direi che siamo molto soddisfatti della partecipazione della gente - ha commentato patron Lupi - . Abbiamo avuto una bella risposta dalla città, anche se ci aspettiamo di più. Non è certo facile, del resto se arrivano i risultati c’è più curiosità e tanto incitamento. Sta alla squadra vincere e coinvolgere i tifosi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA