Nell’andata dei quarti di Coppa Italia di Promozione, il Borgo Palidoro si aggiudica il primo round, battendo il Fonte Meravigliosa per 2-1, con reti di Cuscianna e Corrias. Gli amaranto, il prossimo 5 marzo, si giocheranno il passaggio alle semifinali. Dopo la gara di Coppa la squadra di mister Paolo Caputo tornerà a pensare al campionato, visto che lotta per la salvezza. Pur essendo impegnata su due fronti, rimane primario il campionato. La prossima trasferta sul campo dell'Indomita Pomezia, è da considerare una prova del nove.

«Dobbiamo concentrarci a questa sfida, visto che affronteremo una squadra in cerca di punti per conquistare i playout. Ci servono i tre punti, se vogliamo coltivare l'ambizione di salvarci direttamente non ci rimane che vincere a Pomezia. Gara delicata, sarà molto difficile - ha detto il direttore sportivo Commentucci - ma servono tre punti per continuare a sperare nella salvezza diretta».

