Un grande momento di forma quello che sta vivendo il Fregene Maccarese in Promozione. La compagine che milita nel girone C della categoria laziale, a distanza di quindici giornate dalla fine del campionato si trova momentaneamente al secondo posto in classifica con 40 punti all’attivo, che ad oggi vorrebbe dire playoff per poter accedere in Eccellenza. Dodici risultati utili consecutivi e quattro vittorie ottenute nelle ultime quattro sfide affrontate. La più recente delle quali portata a casa attraverso un netto 4-0 rifilato al Latina Borghi Riuniti. E se ogni nave ha il rispettivo condottiero, anche il Fregene Maccarese ha il proprio comandante: il tecnico Mauro Natalini. Quest'ultimo, insieme a bomber Dipilato - con 11 reti all’attivo - è il segreto dei successi biancorossi, capace di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori sia a livello tecnico-tattico ma anche per quanto riguarda l'aspetto mentale. Domenica alle ore 11 il Fregene Maccarese scenderà in campo sul terreno di gioco della Lvpa Frascati per il 21esimo turno.

L’allenatore Natalini ha rilasciato un’intervista presentando l'imminente partita.

Mister, mancano sempre meno giorni alla sfida con la Lvpa Frascati, in che modo la sta preparando? Che tipo di gara sarà?

«Stiamo preparando la sfida cercando di allenarci con grande intensità visto che ci aspetta una partita tosta contro un avversario che non naviga in buone acque e che vorrà fare una partita importante per vincere il match. Andiamo in uno stadio molto bello e andremo a giocare la nostra gara».

Moralmente e atleticamente come arriverà la squadra a questo prossimo incontro?

«Moralmente e atleticamente stiamo bene e non vediamo l'ora di giocare la prossima partita».

Quarta vittoria nelle ultime quattro uscite e dodicesimo risultato utile consecutivo, cosa c'è dietro questo grande momento?

«La nostra è una squadra giovane e all'inizio dell'anno abbiamo pensato di inserire elementi di esperienza ma purtroppo non tutto è andato per il verso giusto. A novembre, dopo la vittoria di Lenola, abbiamo cambiato qualcosa nella rosa e la nostra stagione ha voltato faccia. Ovviamente, sia le vittorie che i risultati ci hanno aiutato accrescendo l'autostima dei ragazzi».

La classifica, ad oggi, vi vede al secondo posto ma con molte altre partite ancora da giocare. Quali sono le aspettative da qui alla fine della stagione?

«Ci sono ancora tanti match da disputare e molteplici punti in palio, non dimenticando che nel girone C abbiamo due corazzate come il Pro Calcio Tor Sapienza e il Formia. Noi speriamo di poter rimanere lì con loro più tempo possibile ma non sarà facile perché ogni domenica è una battaglia su qualsiasi campo. Andiamo avanti partita dopo partita e ora pensiamo alla Lvpa Frascati».

