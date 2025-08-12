Secondo round per la discussione riguardo il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi. Tra gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale di quest’oggi figura anche un aspetto tra i più attesi, in questo momento, nel mondo sportivo locale. Lo scorso 15 luglio l’amministrazione comunale ci aveva provato per la prima volta, ma la discussione era stata rinviata.

Sui motivi ci erano state delle divergenze, con il centrodestra che aveva presentato la bellezza di12 emendamenti che, stando a quanto riferito, avrebbero costretto alla procrastinazione, mentre l’organo di governo non aveva condiviso questa visione dei fatti ed aveva parlato di mancanza di tempo per affrontare al meglio la questione. Il consiglio nella settimana di Ferragosto sarà quello giusto per la fumata bianca. La speranza è che questo possa avvenire. In queste ore si cercherà di capire se il regolamento proposto dalla giunta Piendibene avrà subito delle modifiche, oppure se il documento avrà mantenuto la sua interezza.

