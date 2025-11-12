Il Civitavecchia chiude la sua avventura in Coppa Italia Eccellenza con una pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Certosa a Centocelle, nel ritorno dei quarti di finale. Dopo il 2-1 subito all’andata al Vittorio Tamagnini, serviva un’impresa ai nerazzurri di Massimo Castagnari, che però non sono riusciti a ribaltare il verdetto contro i neroverdi capitolini, che si confermato squadra molto fastidiosa.

La gara è stata condizionata fin dal primo tempo: al 36’ il Certosa ha sbloccato il risultato con Di Domenicantonio, seguito tre minuti più tardi dal rigore trasformato da Vendemmia, che ha portato i padroni di casa sul 2-0. Nella ripresa i capitolini hanno rapidamente dilagato con Toncelli, uno dei migliori attaccanti della categoria, autore del tris al 23’ e del poker al 27’. Solo al 36’ del secondo tempo l’under classe 2008 Marcelletti ha accorciato le distanze, realizzando il gol della bandiera per il Civitavecchia, che ha reso meno pesante il passivo.

Il Civitavecchia non è riuscito a lottare come ci si attendeva ed alla fine ha dovuto persino contenere i danni contro un avversario concreto e ben organizzato, evidenziando però alcune difficoltà in difesa e nella gestione dei momenti chiave della partita, cosa che alla fine ha decretato un vero e proprio crollo.

Ora la squadra dovrà voltare pagina e concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove sarà fondamentale reagire. Il prossimo impegno sarà la difficile trasferta di Pomezia, un banco di prova importante da cui ci si attende un grande riscatto. La sconfitta in Coppa, così netta, lascerà probabilmente qualche scoria nel gruppo, ma potrà anche servire come stimolo per ritrovare equilibrio, fiducia e determinazione nella seconda parte della stagione, provando a riscattare subito un risultato pesante con una prestazione convincente.

