Siamo nella settimana post-Ferragosto e chi pensa ad un movimento sportivo impegnato con il mare e le spiagge non ha centrato la reale situazione. Infatti alle 10 previsto il primo incontro organizzato dal Comune, in particolare nella persona del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, con le società sportive. Primo punto all’ordine del giorno è l’organizzazione di Settembre Sport in Piazza, che si terrà il prossimo 13 settembre alla Marina.

Poi si passerà ad altri aspetti, anche se l’amministrazione comunale ha spiegato che non sono previste spiegazioni società per società, cosa che sembra difficile possa accadere, anche per i tanti disagi registrati delle varie realtà e che sono ulteriormente aumentati con la richiesta di documentazioni aggiunte richiesta dall’Asl entro il 30 agosto e che sta creando difficoltà. Intanto Pacifico ha chiarito altri aspetti e dubbi riguardanti il nuovo regolamento degli impianti sportivi e di cui si è parlato, in alcuni aspetti, anche durante il consiglio comunale dello scorso 13 agosto, nel corso del quale il regolamento è stato approvato.

«Non è vero che gli impianti sono stati classificati in modo arbitrari. I criteri sono stati discussi in Commissione e fissati nel Regolamento: tipologie e bacini d’utenza sono definiti e l’elenco è nell’Allegato 1. Niente scelte “a sentimento”. Non è neanche vero che la piscina di via Maratona è stata messa nella seconda categoria per poterla affidare direttamente, senza gara. Il regolamento prevede che gli impianti vengano affidati con bando pubblico. La gestione diretta è ammessa solo per casi particolari, di interesse pubblico e per periodi limitati, non per concessioni pluriennali.

La piscina di Via Maratona, come tutti gli altri impianti, andrà quindi a gara. Niente scorciatoie, niente rendite: trasparenza ed evidenza pubblica. Non è neanche vero che abbiamo scaricato la manutenzione straordinaria sui concessionari, È così da sempre e resta così: manutenzione ordinaria e straordinaria e utenze a carico del gestore. La novità vera è il Piano triennale comunale per programmare gli interventi e coordinarli. Non è neanche vero che stiamo creando monopoli. Il regolamento limita l’accumulo di impianti e prevede rotazione e criteri pubblici.

Da qui partiamo per definire, insieme alle associazioni, parametri trasparenti su qualità dei progetti, monte ore e introduzione delle Golden Hours per assicurare accesso a più realtà. Lo sport è di tutti. Se un concessionario realizza nuove opere, sostiene a proprie spese anche accatastamento e agibilità e le opere passano in proprietà al Comune. L’accatastamento può essere regolato in convenzione e può far parte dell’equilibrio economico-finanziario. Se costruisce il Comune, accatasta il Comune.

Il confronto è iniziato ben prima della stesura del testo: a giugno 2023 è stata istituita la Commissione Sport per il programma elettorale, che ha lavorato per quasi un anno alla definizione della linea politica. Il regolamento è attuazione di quella linea politica, già discussa e condivisa nella fase di programma. Le future modifiche verranno valutate insieme alle associazioni, senza snaturare i principi fissati dal programma di governo per lo sport».

