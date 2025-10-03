Sarà una stagione tutti insieme appassionatamente, ma non sarà così nella prima giornata. Mentre la Futsal Academy ha l’ultima settimana di attesa prima del via del campionato, la serie C2 parte già questo weekend, in un torneo che vedrà la presenza di ben quattro formazioni locali nel girone B, in una stagione senza respiro, con ben 30 giornate.

Scontro pepato al San Liborio Stadium, dove alle 15 l’Atletico riceverà la visita del Real Fiumicino, che secondo gli addetti ai lavori ha le scorte per stare fino alla fine con le migliori del lotto e giocarsi i piazzamenti migliori. I gialloblù hanno investito soprattutto sull’allenatore, che è diventato il romano Andrea Consalvo, che si spera possa far elevare un club che giunge da una stagione non troppo felice. Tutti a disposizione del nuovo tecnico. Nei giorni scorsi si è svolta anche una cerimonia di presentazione presso Villa Rosy, alla presenza di staff tecnico, dirigenziale e soprattutto la squadra.

«Per me sarà un sabato speciale – afferma mister Andrea Consalvo – anche perché per tanti anni ho fatto parte del Real Fiumicino. Ci siamo allenati intensamente in questo periodo, anche grazie alle amichevoli che abbiamo disputato a Roma. Siamo convinti di poter fare bene in questo campionato, ci siamo preparati proprio con questo obiettivo».

E chi punta in alto è anche il Quartiere Campo dell’Oro, alla sua seconda stagione nel futsal. Il quintetto di Umberto Di Maio comincia dal Città Eterna, che sarà al Tamagnini alle 16.30. Anche qui, come l’Atletico, le speranze sono di migliorarsi rispetto allo scorso anno, con l’interesse di figurare tra le migliori. Qualche problema di formazione, con Mancini out perché infortunato e Vaitovich che dovrà scontare un lungo periodo di squalifica dalla scorsa stagione.

«Stiamo abbastanza bene – dichiara mister Umberto Di Maio – giungiamo da una buona preparazione, svolta nel modo giusto. L’obiettivo lo vedremo partita per partita, c’è da mettere in cascina da subito i tre punti per cominciare bene la stagione».

Rinviato, invece, l’atteso derby tra Santa Severa ed Evergreen, inizialmente fissato per le ore 15 di questo sabato al Pala De Angelis, non si disputerà questo fine settimana. A causa della concomitanza con il torneo di pallavolo “Perla del Tirreno”, che si svolgerà anche a via delle Colonie, l’incontro tra neroverdi e gialloblù è stato a mercoledì 8 ottobre, con fischio d’inizio programmato per le 21.15.

@RIPRODUZIONE RISERVATA