Ancora chapeau per la Comal Civitavecchia Volley nel campionato di Serie C. Indomabili, irrefrenabili, a tratti persino straripanti. Le rossonere hanno infatti raggiunto pensate quella che a questo punto diventa la sedicesima vittoria consecutiva, andando ad espugnare il parquet della Sales per 3-1 e confermandosi al primo posto del girone B. Più forti di tutto, evidentemente. La gara ha infatti mostrato delle difficoltà anche dal punto di vista logistico, infatti il match ha preso il via con un’ora di ritardo rispetto al calendario originale e ha costretto il gruppo squadra a tornare a casa in piena notte a Civitavecchia. La gara ha ancora una volta invece evidenziato l’approccio tecnico e mentale delle grandi squadre, subito pronte dalle primissime battute a far sentire la voce grossa all’avversario. Partenza infatti fondamentale da parte delle civitavecchiesi, che, nonostante qualche problema di formazione, si comportano in maniera diligente e vincono i primi due parziali. Con grande mentalità, proprio quella decantata in precedenza. C’è speranza di chiudere anticipatamente l’incontro e le premesse ci sono tutte, ma le romane hanno un impeto d’orgoglio e giocano punto su punto nel terzo set ed alla fine lo strappano dovendo passare dai vantaggi. Quindi nuovo affondo della Comal, che detta legge nel quarto set e riesce ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Ma le buone notizie non sono giunte solo da Roma. E questo diventa un altro nocciolo decisamente succulento di giornata. Già, perché c’era lo scontro diretto tra Antares e Viterbo, che si è chiuso nel migliore dei modi per la Comal, ovvero con un tie-break, vinto dal Viterbo, e le due dirette concorrenti che si sono dovute dividere la posta.

LE PAROLE DI COACH PIGNATELLI. «La squadra ha risposto ancora positivamente a una situazione di emergenza per l’assenza di Faedda - spiega entusiasta e soddisfatto coach Alessio Pignatelli - ma anche per le non perfette condizioni fisiche di Catanesi e di Scarano. Una prova di maturità supportata da una buona fase break ma caratterizzata anche da incertezza in ricezione, a testimonianza che non si può mollare il nostro standard di allenamento. Comunque una settimana che ci permette di allungare ancora in classifica visto lo scontro diretto delle altre squadre. Sono sette i punti di vantaggio dalla seconda ma il campionato è ancora lungo e non dobbiamo guardare la classifica ma il nostro percorso di crescita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA