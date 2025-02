Il campionato si ferma, ma non la Comal Civitavecchia Volley. Nel weekend in cui si parlerà soprattutto di politica pallavolistica, per via del rinnovo delle cariche federali, la squadra di Alessio Pignatelli ha altri pensieri, in quanto c’è l’andata della semifinale della Coppa Lazio di Serie C contro l’Antares, ormai rivale a tutto campo della squadra civitavecchiese. Con il cambiamento della formula, che prevede andata e ritorno, togliendo il gusto della partita secca, si comincia questa domenica alle ore 20.30 in casa delle capitoline, alle quali le coccinelle hanno rifilato appena un mese fa un 3-0 netto tra le mura amiche, che ha dato una scrollata netta alla classifica del campionato. Venerdì, con inizio alle 20, invece, ci sarà il match di ritorno che definirà una delle due finaliste.

IL LIBERO FLAMINIA CESARINI: «DOVREMO FARE DEL NOSTRO MEGLIO». «Sicuramente la squadra che sfideremo avrà dei sentimenti di rivalsa e rivincita - afferma il libero Flaminia Cesarini - per via delle precedenti sconfitte subite, per questo noi dovremo fare del nostro meglio ancora una volta. Senza pietà affronteremo la gara con grinta e voglia di prevalere». Va ricordato che a passare sarà la squadra che farà più punti, come se fossero due partite di campionato. «Per quanto riguarda la formula della Coppa - riprende Cesarini - posso affermare che non ci rilasseremo nemmeno un momento dato che entrambe le gare verranno disputate con la massima energia e forza. Io credo fermamente che per ottenere la migliore prestazione possibile, ci si deve mettere nella condizione di dare il massimo per ogni pallone, come se questo fosse l’ultimo, facendo uscire fino all’ultima goccia di sudore necessario». La squadra sta ulteriormente migliorando nel settore difesa e ricezione? «Sicuramente siamo una squadra solida - conclude Flaminia Cesarini - in entrambi i fondamentali, abbiamo margine di miglioramento in ricezione, ma questo si sta pian piano affievolendo grazie agli allenamenti intensi e finalizzati alla raggiunta dell’obiettivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA