Gran colpo della Nautilus, che si riscatta dopo il pesante stop contro lo Sport Center Parma.

Le ragazze allenate da Daniele Lisi hanno compiuto il risultato di giornata, andando a vincere alla piscina Sterlino per 7-5 contro la Rari Nantes Bologna.

È un successo che dà una connotazione diversa alla classifica del girone Sud, in quanto Tortora e compagne sono andate a vincere nella vasca di una delle dirette concorrenti per raggiungere uno dei tre piazzamenti playoff.

E tutto questo è giunto nonostante i numerosi problemi che hanno accompagnato le civitavecchiesi nell’ultimo periodo, con il gruppo squadra costellato di influenze, impegni universitari e situazioni che non hanno risparmiato nemmeno il tecnico Daniele Lisi, che ha dovuto fare i conti, prima ancora che con il Bologna, con una polmonite che non ne voleva sapere di passare.

Dopo una prima fase di studio, la Nautilus ha assestato i colpi migliori, rimanendo attesa nella fase difensiva, capeggiata dall’esperta Ignaccolo, che ha anche parato un rigore, mentre davanti le civitavecchiesi sono state leste a scardinare il comparto difensivo emiliano, bersagliato con precisi tiri spesso dalla linea dei sei metri.

Fatto sta che all’ultimo tempo le verdeazzurre si presentano in acqua con ben tre gol di vantaggio, con il risultato nuovamente fissato ad inizio parziale, costringendo così la Rnb ad un forcing impegnativo per assottigliare il passivo, ma la Nautilus è stata brava a rimanere concentrata fino alla sirena finale, che ha assicurato la vittoria che avvicina le ragazze locali al termine del girone d’andata con tante speranze per rimanere a ridosso della vetta.

In evidenza Di Basilio e Bianchi, autrici di una doppietta a testa. Con questo successo le verdeazzurre superano in classifica proprio il Bologna e tornano al comando del girone Sud.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e dura soprattutto dal punto di vista fisico - affermano dalla Nautilus - oltretutto andavamo ad affrontare una squadra forte che non a caso fin dalla prima giornata è stata sempre nelle parti alte della classifica fino a dominarla. Venivamo da una settimana particolare segnata da influenze e infortuni che non hanno mai permesso di lavorare con tutto il Gruppo al completo, ma oggi le ragazze sono andate oltre l'ostacolo sfoderando una prestazione di alto livello sia sportivo che caratteriale. Dopo lo stop di domenica scorsa con Parma, la reazione è stata veramente positiva e mettiamo in cascina altri tre punti ben consapevoli che il campionato è ancora lungo e insidioso. Domenica andremo ad affrontare un'altra trasferta molto insidiosa a Napoli, altra compagine che fino alla fine lotterà per un posto play off. Veramente complimenti a squadra e Mister».

