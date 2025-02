La Flaminia di mister Nofri Onofri prova a rialzarsi e uscire dal momento negativo vincendo in trasferta 4 a 0 contro il Ghiviborgo. Primo squillo dei locali al 5’ con Giannini, che va sul fondo e trova Vari, il quale colpisce di testa, ma Nespola risponde presente. Tre giri di lancette più tardi, ancora Giannini va al traversone, ma Nottola spedisce fuori; sul successivo contropiede, Bonifacio respinge su Malaccari, Tascini si avventa sulla sfera a colpo quasi sicuro ma non centra lo specchio. Ancora Malaccari pericoloso all'11’, su assist di Casoli colpisce, però, centrale. Al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio: Ciganda serve Tascini al limite dell’area che, libero dalla marcatura, colpisce forte e insacca alle spalle di Bonifacio. Alla mezz’ora i locali reclamano un rigore per un fallo di mano a seguito di un corner nato da una deviazione su un tiro di Simonetta. Nei minuti finali del primo tempo i rossoblù spingono forte e, al 37’, ancora grazie a Tascini trovano il raddoppio, con il numero 9 che di testa in tuffo gonfia la rete su cross dalla sinistra di Casoli. Nella ripresa il copione non cambia: al 46’ gli uomini di Nofri colpiscono una traversa con un bolide da fuori di Casoli, sulla respinta si avventa Orlandi, ma il portiere si supera. Al quarto d’ora uno scambio tra Tascini e Ciganda favorisce il numero 10 che, davanti al portiere, si fa ipnotizzare. Al 66’ il Ghiviborgo prova a rendersi pericoloso, ma Lopez di testa su corner sbaglia la misura. Successivamente la Flaminia chiude il match: dapprima al 68’ Sirbu in contropiede sigla il tris, poi Mattei al 90’ da fuori area insacca all’angolino a seguito di un errato disimpegno di Bifini. Da segnalare all'86’ un salvataggio sulla linea di Conti su tiro di Sirbu. Al triplice fischio festeggiano, quindi, gli uomini di Onofri, che salgono a 19 punti ma restano penultimi in zona rossa. Il Ghiviborgo, invece, rimane a quota 35 e scivola in sesta posizione.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Simonetta (17’st Signorini), Vari (29’st Vari), Nottoli (17’st Fischer), Giannini, Lopez Petruzzi, Conti, Gori (29’st Bifini), Noccioli (35’st Coppola), Bura. A DISP.: Gambassi, Caiaffa, Santini, Bonafede. ALL.: Bellazzini Tommaso

FLAMINIA: Nespola, Penchini, Zanchi, Mattei, Ricozzi (42’st Igini), Benedetti, Casoli, Malaccari (6’st Sirbu), Tascini, Ciganda Forni (18’st Celentano), Orlandi (28’st Falli). A DISP.: Brusca, Morgantini, Lo Zito, Massaccesi, Brasili. ALL.: Nofri Onofri Federico

ARBITRO: Akash Jose Maria Nuckchedy di Caltanissetta ASSISTENTI: Davide Marro di Cuneo, Enrico Maria Aimar di Nichelino

MARCATORI: 15’pt e 37’pt Tascini, 23’st Sirbu, 45’st Mattei

NOTE: Ammoniti Noccioli (G), Ciganda (F), Benedetti (F), Penchini (F).

