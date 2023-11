Tre a zero, come all’andata, e il Ladispoli passa ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Campus Eur. Alessandro Colace, Iurato e Paganetti i mattatori di un match praticamente senza storia. Ora testa al campionato con la capolista Pomezia anche se la formazione rossoblu è meritatamente al turno successivo della competizione. Mister Puccica non è in panchina, sostituito per impegni famigliari da Mirabella. Ci sono delle novità rispetto al campionato e anche rispetto alle indicazioni della vigilia. D’Angeli confermato tra i pali, poi difesa a tre composta da Mengoni, Roberto Colace e Temperini. Ranieri c’è ma viene spostato sulla corsia esterna di sinistra al posto dell’infortunato Leonardi con Aracri a destra anche perché Ruggiero non è ancora al meglio e viene risparmiato. In mezzo al campo c’è spazio per De Angelis e Alessandro Colace con Iurato dietro al tandem Pagliuca-Pelizzi. Il Ladispoli vuole chiuderla realizzando almeno una rete e si affida al tridente. Padroni di casa all’arrembaggio sin dai primi minuti ma lo fanno in modo disordinato concedendo possibilità agli ospiti di ripartire in contropiede. Renzetti testa i riflessi di D’Angeli al primo minuto. All’11’ Renzetti sempre ci riprova ma calcia addosso al numero uno dell’Academy da pochi passi. Il forcing è sterile, il Ladispoli lo intuisce e inizia a ribaltare il fronte di gioco. Al 19’ Pagliuca sguscia sulla destra e ci prova con un tiro a giro deviato miracolosamente in corner da Milan. Al 23’ scatenato Pagliuca sempre sulla destra, serve Pelizzi che non controlla. Al 27’ invece Colace è abile a stoppare e concludere a rete trovando la rete dell’1-0. Al 40’ Pelizzi recupera un pallone lo serve per Iurato che da pochi metri non imprime la forza necessaria per battere ancora Milan. Al 44’ il Campus resta pure in 10 per un fallaccio di Fiocco. Sulle ali dell’entusiasmo i ladispolani trovano il raddoppio con Iurato che sfrutta un assist al bacio di Ranieri sull’out di sinistra spostato al centro della difesa. Si chiude qui un primo tempo vivace con la strada spianata per Iurato e compagni. Nella ripresa Scarfini al 3’ minuti fa entrare Pellegrino e Calveri per Bussone e Piscitelli. Cambia poco, il Ladispoli è sempre concentrato. Iurato invece tira un po’ il fiato: al suo posto entra Polucci. I romani cercano almeno il gol per la dignità mentre i ladispolani sono bravi a non concedere campo. Al 15’ Ranieri prova un pallonetto da distanza impossibile. Un giro di lancette e Pagliuca sempre sulla destra si incunea in area e viene atterrato: è penalty per il signor Cifra di Latina. Lo stesso numero 21 si incarica di battere il rigore ma calcia alto. A 7 minuti dal termine il neo entrato Paganetti si invola in contropiede e supera Milan in agilità. Poi solo gestione dei rossoblù che iniziano a pensare alla sfida di domenica in campionato con la capolista Pomezia. C’è posto pure per Reinkardt, Vecchiotti, Polucci e Buonanno.

