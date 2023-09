Grandissimi risultati giungono da Guidonia (Roma), dove alcuni atleti del Padel 88 Club Academy stanno svolgendo i campionati italiani, iniziati lo scorso 31 agosto.

Oggi, nella giornata dedicate alle semifinali, nella categoria Under 16 la coppia Matteo Sargolini-Pietro Giovannini ha conquistato la finale di oggi battendo il duo Pirrotta-Indomenico per 6-2 6-1, mentre nella categoria Under 14 la coppia Lorenzo Sargolini-Alessandro Stella ha battuto con il punteggio di 6-2 6-3 la squadra composta da Gabriele Ciampichetti e Michele Del Sarto. Infine nella categoria Under 18 Francesco Spurio e Noa Bonnefoy hanno ottenuto l’accesso alla finale grazie al successo per 6-1 6-4 ai danni della coppia Gabriele De Nictis e Vittorio Mascarello.

Straordinarie prestazioni, dunque, per gli atleti del Club 88 diretti dal maestro Matteo Massarelli, che domani scenderanno in campo per le finali dove daranno il tutto per tutto per cercare di aggiudicarsi l’ambito titolo.

