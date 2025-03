Venti volte Civitavecchia Volley. Le rossonere continuano la loro infinita striscia positiva, che si allunga con la nuova vittoria per 3-0, ottenuta contro Sabaudia alla palestra dell'istituto Marconi nella giornata del campionato di serie C.

Non c'è moltissimo da dire sulla partita in sé, visto che le ragazze dirette da coach Pignatelli hanno dominato la scena, vincendo senza grossi problemi i primi due parziali. Solo nel terzo set c'è stato un po' più da vivere a livello emozionale, ma quando Guidozzi e compagne hanno capito dove far male nella difesa avversaria, anche questo segmento del match è scivolato senza colpo ferire per le civitavecchiesi.

La Comal si conferma ampiamente come dominatrice del girone B, con Viterbo e Antares che non riescono a strappare mai qualcosa alla battistrada, che si avvia, in maniera inesorabile, a concludere la prima fase al primo posto, cosa fondamentale quando entreranno in scena i giochi playoff.

«La netta sensazione che stiamo crescendo - spiega coach Alessio Pignatelli - l’inserimento di Martina Vaccarella sta procedendo benissimo. Stiamo costruendo nuovi automatismi e la squadra ieri ha fatto vedere un bel gioco. Stiamo lavorando nella giusta direzione ma dobbiamo ricordarci che è l’impegno di ogni giorno che fa la differenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA