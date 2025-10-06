Il Civitavecchia potrebbe qualificarsi direttamente ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza senza neanche giocare il match di ritorno contro l’Ottavia. Nel match d’andata tutto facile per l’undici di Massimo Castagnari, che si è imposto per 6-0 al Tamagnini. Ma la società del presidente Patrizio Presutti ha presentato ricorso al Giudice sportivo per la possibile posizione irregolare di un giocatore avversario. In parole povere: l’Ottavia avrebbe schierato in campo uno squalificato.

La domanda che potrebbe sorgere spontanea è: cosa ci guadagna il Civitavecchia a fare ricorso, visto che, non ce ne vorranno gli amici dell’Ottavia, il discorso qualificazione appare chiuso, per via del 6-0 dei primi 90 minuti? Innanzitutto, qualora venisse accettato il ricorso, il risultato resterebbe lo stesso 6-0.

Ma, il reale vantaggio riguarda il fatto che la gara di ritorno a Roma non sarebbe disputata, con passaggio immediato di Funari e compagni ai quarti, e soprattutto lascerebbe sgombra di impegni la settimana che porta a domenica 19 ottobre, quando ci sarà il complicato match sul campo della W3 Maccarese, avversario non facile da domare e che nell’ultimo turno ha sconfitto la Viterbese.

