Arriva la Longarina al Galli ed il Cerveteri è obbligato a vincere. Scontro diretto, contro una formazione che gode cinque punti di vantaggio sui verdazzurri, in balia di una classifica precaria. Dopo il successo di domenica scorsa, seppur contro una squadra modesta, sarà importante vincere oggi, questa mattina alle 11. Mister Gabrielli dovrebbe avere la squadra al completo, anche se i dubbi su chi fare scendere dal primo minuto non sono stati sciolti. Gli etruschi non vincono in casa da due mesi e quindi per riprendere ossigeno serve una prestazione superlativa. O meglio, servono i tre punti per agguantare le rivali alla salvezza. In casa, come dicevamo, sembra ci sia una maledizione. Tanti punti persi tra malasorte e arbitraggi a senso unico. Ma oggi ci sarà da lottare a denti stretti per portare via la posta in palio. All'andata vinse la squadra di Gabrielli, contro una Longarina in fase di rodaggio. Ora ha un altro passo spedito, viste le ultime gare c'è poco da stare sereni.

