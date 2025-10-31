Un weekend all’insegna dell’eccellenza sportiva a Pomezia, ha visto protagonisti quattro atleti delle categorie Senior e Master al 5° Trofeo Sakure, specialità kata. La competizione si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e tecnica, dove la “Bruno Karate Team” della Vip Club di Civitavecchia, allenata dal M° Enrico Bruno, ha brillato conquistando ben 5 medaglie d’oro e una d’argento nelle specialità “individuale” e “a squadre”.

A rendere ancora più speciale questa competizione è stata la partecipazione come agonista del Maestro, che ha deciso di scendere sul tatami dimostrando che anche oltre i 60 anni si può essere competitivi e coerenti con ciò che si trasmette. La sua presenza ha ispirato non solo i suoi allievi, ma anche il pubblico e gli altri partecipanti, incarnando i valori più autentici del karate: dedizione, rispetto e continua crescita.

Gli atleti Cristina Prudente, Roberto Pomarico e Mario D’Aniello, preparati con dedizione e spirito di squadra, hanno dimostrato padronanza tecnica, precisione nei movimenti e una forte presenza scenica, elementi fondamentali nel kata. In particolare la categoria Master, riservata ai praticanti più esperti, ha messo alla prova la loro esperienza e determinazione.

«Il successo ottenuto è il risultato di mesi di allenamento, sacrifici e passione per questa disciplina marziale – dichiara il M° Enrico Bruno – la squadra ha saputo affrontare la competizione con concentrazione e rispetto, incarnando i valori del karate: disciplina, umiltà e perseveranza».

