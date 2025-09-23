Leonardo Checchini torna ad abbracciare la Lazio. Dopo aver concluso la sua esperienza con la calottina dell’Anzio, il civitavecchiese si è rimesso in cammino per Roma ed ha raggiunto l’accordo con la squadra che lo ha fatto debuttare nel campionato di serie A1, dove ha giocato anche nell’ultima annata dei biancocelesti nella massima serie, la 2021-22. Cresciuto pallanuotisticamente alla Snc, Checchini ha raggiunto per tre volte i play off promozione con il Civitavecchia. Poi la serie A1 con la Lazio, prima di militare due anni alla Roma Vis Nova con cui conquista la promozione e poi la salvezza nella massima serie. Nell’ultima stagione i play off sfiorati con l’Anzio Waterpolis. Ora un nuovo capitolo per volare con l’aquila biancoceleste.

«Sono davvero felice di tornare alla Lazio Nuoto – ha dichiarato Checchini – una società che già in passato mi ha dato tanto. Ho trovato un gruppo unito, composto da tanti giovani di valore e con tanta voglia di fare. Sono convinto che - lavorando tutti insieme - potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Da parte mia, darò tutto per onorare al meglio questi colori».

