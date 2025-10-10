È tempo di esordire davanti al pubblico amico del PalaRiccucci per la Ste.Mar 90 Cestistica in serie C. Dopo la sconfitta, senza troppi drammi della prima giornata del nuovo campionato interregionale, con la Petriana, la formazione diretta da Gabriele La Rosa ospita a viale Cinciari Alfa Omega, in uno scontro tradizionale per la massima categoria regionale, visto che sono stati tantissimi, anche nell’anno del post Covid, gli scontri tra civitavecchiesi e ostiensi.

Palla a due alle 18.30, che sarà il nuovo orario per gli incontri casalinghi dei rossoneri, con una mezz’ora di ritardo rispetto alla partenza nelle ultime stagioni. Come naturale che sia, obiettivo primo successo per i civitavecchiesi, che vogliono subito evitare di rimanere sul fondo della classifica.

«Per questo esordio casalingo chiederò ai ragazzi chiederò una gara di concretezza – dichiara coach Gabriele La Rosa – dove dovremmo essere bravi a finalizzare quanto più più possibile quello che creiamo. In casa poi mi aspetto un atteggiamento agguerrito, che abbiamo dimostrato avere». Al momento non si segnala nessuna defezione per quanto riguarda la formazione che calcherà il parquet del PalaRiccucci. Ste.Mar 90-Alfa Omega sarà arbitrata da Gabriele Iantosca di Fiumicino e Luca Hegedus di Roma.

@RIPRODUZIONE RISERVATA