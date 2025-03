L’inversione di tendenza non c’è stata. Ancora una sconfitta esterna per la Ste.Mar 90, che, come detto dal club nei giorni scorsi, non riesce ancora a guarire dal mal di trasferta nel campionato di serie C. Le speranze di tornare a prendere due punti lontano dal PalaRiccucci sono durate meno di un quarto. Il team diretto da coachGabriele La Rosa è inciampata anche sul parquet di Fonte per 88-70. I rossoneri sono, infatti, stati schiantati dal ritmo e dalla precisione al tiro dei padroni di casa, compiendo poi una miriade di errori sia tra palle perse che tra tiri sbagliati. Partita chiusa già all'intervallo, con la reazione che non è mai giunta, costringendo così Campogiani e compagni ad un altro stop che lascia nelle zone molto basse la squadra rossonera. Ancora una volta in evidenza Pierleoni con 18 punti. La classifica è sempre quella delle ultime settimane e vede i civitavecchiesi posizionati al quart'ultimo posto con 16 punti, con la questione playout che continua sempre più a tenere banco quando manca un mese e mezzo alla conclusione della prima parte del campionato divenuto interregionale.

Parziali: 29-16; 21-14; 16-12; 22-28.

Fonte Roma Basket: Orman 8, Quarta 17, Ranocchia 13, Mazzarella 8, Gaspardo 11, Ughetta 9, Rossi 7, Perago, Mulas, Pirino, Muscatello 15. Allenatore: Proietti.

Cestistica Civitavecchia: Price 11, Campogiani 7, Rogani 3, Testa 6, Pierleoni 18, Gianvincenzi 2, Paterlini 8, Bottone 13, Lepore, Bellini 2. Allenatore: La Rosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA