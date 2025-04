Penultima giornata di regular season per la Ste.Mar 90 nel campionato di serie C. Con i playout ormai sicuri dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro la Tiber, la squadra di Gabriele La Rosa andrà a giocare domani pomeriggio alle 19.30 nella tana di un’altra romana, La Salle. Da otto partite consecutive i rossoneri perdono quando giocano lontano dal PalaRiccucci, ma ultimamente il trend ha riguardato anche gli incontri casalinghi, con Campogiani e compagni che hanno perso ormai alcuna speranza sia di raggiungere i playoff che la salvezza diretta. Anzi, ora c’è anche il rischio di dover andare a vincere in trasferta obbligatoriamente nei playout, in quanto c’è il dubbio sul fatto che i rossoneri possano occupare una delle prime due posizioni per la seconda fase del campionato, così da consentire di giocare in casa due partite su tre in semifinale. Se non ci sarà una reazione tra La Salle e Bracciano nell’ultima giornata, allora ci sarà questo ulteriore fardello per i civitavecchiesi, che stanno vivendo la loro ennesima stagione opaca e nella sfida contro la Tiber si può dire che praticamente non sono scesi in campo e il fatto che davanti c’era la capolista del girone non può essere un’attenuante. La speranza è che i civitavecchiesi si possano presentare alle sfide che contano al massimo della forma e con tutti gli effettivi a disposizione, con Paterlini che sta recuperando definitivamente dal suo infortunio alla caviglia. La Salle-Ste.Mar 90 sarà arbitrata dai fischietti romani Marco Ciceroni e Christian Sangiuliano.

