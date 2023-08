È lo sloveno Adi Kocan, classe 2004 per 207 centimetri di altezza il nuovo rinforzo della Ste.Mar. 90 per la stagione che si appresta ad iniziare. Fin da piccolo sul campo di basket, Kocan ha firmato con la Cestistica il suo primo contratto da professionista e giocherà nel ruolo di centro.

«Sono incredibilmente entusiasta e onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista con una società di basket così seria e importante come la Cestistica - queste le sue prime parole - lavorerò instancabilmente per aiutare la squadra a raggiungere alti livelli stagionali e per dare grandi soddisfazioni ai fan rossoneri. Per quanto mi riguarda, sul parquet non mi risparmierò. Non vedo l'ora di scendere in campo e contribuire a rendere meravigliosa questa mia nuova avventura sportiva. Lavoreremo insieme per ottenere il massimo».

«Con Adi - commenta coach Gabriele La Rosa - chiudiamo a tutti gli effetti il roster, aggiungendo un giocatore nel pacchetto lunghi con determinate caratteristiche che cercavamo. La sua fisicità ci permetterà di variare tante soluzioni e la sua determinazione farà il resto. Ringrazio ancora la società per avermi messo a disposizione, in questa sessione di mercato, una squadra al completo. Adesso dobbiamo solo iniziare».

«Come Cestistica - dichiara il presidente Stefano Rizzitiello - diamo il benvenuto anche ad Adi Kocan. Abbiamo visionato molti atleti alla ricerca del prospetto giusto e, dopo una lunga analisi, è stato scelto Adi per le sue caratteristiche che riteniamo siano adatte alla nostra squadra e al campionato che inizieremo a breve. Siamo certi che, nel suo ruolo di 4/5, sarà una valida alternativa a Perriere. Grazie al grande lavoro fatto dal nostro Direttore sportivo Maurizio Campogiani e dallo staff tecnico con a capo il coach La Rosa, con Adi si chiude con soddisfazione la campagna di rafforzamento della squadra».

«Quest'anno - conclude il direttore sportivo Maurizio Campogiani - ci siamo mossi in maniera diversa rispetto al passato, anche recente, cercando di abbinare la ricerca di giocatori compatibili alla nostra idea di squadra alle esigenze di bilancio. Abbiamo inserito tre 2004 di altrettante scuole cestistiche internazionali (Argentina, Lituania e Slovenia) confidando nell'impegno e nella voglia che questi ragazzi vorranno dimostrare alla prima esperienza fuori dalle loro realtà. Civitavecchia può rappresentare per loro ciò che è stata per alcuni predecessori come Morris e Moore: il trampolino di lancio verso una carriera da professionisti».

La Società ringrazia Stefan Milijasevic della United Sports Agency per la collaborazione e professionalità dimostrate.

