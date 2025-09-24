Si è svolta al ristorante Jin la conferenza stampa di presentazione della Ste.Mar 90 Cestistica, in vista della nuova avventura nel campionato di serie C, che vedrà l’esordio dei rossoneri il prossimo 5 ottobre a Roma con la Petriana. Come tradizione, ormai da tanti anni, il club del presidente Stefano Rizzitiello ha fatto il punto a pochi giorni dal via ufficiale della stagione, appena terminato il memorial Mario Romano, chiuso al secondo posto.

Qualche novità c’è stata nel gruppo, con gli arrivi del pivot pugliese Luca Giorgino, gli approdi dalla Dcl, come Samuele Garbini e Matteo Mastropietro, il ritorno in squadra di Leonardo Bezzi e la conferma di Mattia Gianvincenzi. Per il resto confermato il gruppo della scorsa stagione, con lo staff tecnico orientato a dare più spazio ai giovani, così come annunciato dal vice allenatore Ferdinando Ottaviani.

«Il budget è stato ulteriormente ridotto del 20-30% - dichiara il presidente della Cestistica, Stefano Rizzitiello – ma siamo soddisfatti del gruppo che abbiamo costruito e sono del parere che abbiamo le carte per giocarcela, anche per conquistare uno dei primi otto posti nel girone, che garantirà la partecipazione ai playoff. C’è stata qualche modifica nella dirigenza, come ad esempio il capo dell’area tecnica Fabio Bencini. Specifico che Maurizio Campogiani continua a far parte della nostra società come semplice dirigente e che il suo attaccamento ai colori rimane sempre forte».

«Abbiamo svolto un mercato nel segno del cogliere le opportunità - spiega il team manager Riccardo Russo – dopo la rinuncia di Cerveteri a partecipare al campionato, abbiamo vagliato la possibilità di inserire Garbini e Mastropietro, che abbiamo scelto in primis per le loro qualità umane e poi anche per quelle tecnico-tattiche. È stato un nostro blitz. Poi abbiamo completato ogni tassello con Bezzi e Gianvincenzi, due profili storici. Bene l’andamento del gruppo fino a questo momento».

«Sono molto felice – dichiara coach Gabriele La Rosa – quest'anno vedo più sintonia per il roster, abbiamo persone utili alla causa, in particolare il preparatore atletico Salvatore Spanu, figura storica e irrinunciabile della nostra società. Primo obiettivo sarà vedere impegno e sudore in campo, poi è chiaro che vogliamo giocarci le nostre carte in ottica playoff. Dobbiamo fare meglio dello scorso anno. I ragazzi sono tutti propensi al lavoro, ci stiamo divertendo e vogliamo far divertire il nostro pubblico. Per quanto riguarda il nostro girone, vedo davanti Basket Roma e San Cesareo per il mercato che hanno fatto, ma anche Città Futura, che si è consolidata. Ce la giocheremo con tutti, non daremo per persa nessuna gara, noi siamo la Cestistica e per tutti dovrà essere un problema giocare contro di noi».

@RIPRODUZIONE RISERVATA