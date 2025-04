Finisce con una sfida da vincere la regular season del campionato di serie C per la Ste.Mar 90 Cestistica. Tutti campo in contemporanea questa sera alle 19 per il turno che definirà tutte le posizioni in vista della post season. I rossoneri dovranno giocare contro Bracciano per un obiettivo ancora chiaro da raggiungere. Infatti già si sa che il quintetto di Gabriele La Rosa giocherà contro Palocco nella semifinale playout. Quello che va ancora definita è la questione delle posizioni, così da capire chi avrà il vantaggio di giocare in casa l’eventuale “bella” della serie. Ste.Mar 90 e Palocco hanno gli stessi punti, ovvero 18, ma i romani sono favoriti perché hanno vinto entrambi gli scontri diretti e quindi a pari punti sarebbero in una situazione di vantaggio. Quindi alla Cestistica non basta vincere contro Bracciano, che vuole difendere il quinto posto in ottica playoff, ma deve anche sperare in una sconfitta dei rivali di Palocco in casa contro la capolista Tiber, che a Civitavecchia ha vinto nettamente e si spera che mantenga lo stesso profilo anche in questo impegno, cosa non scontata, visto che ora i playoff sono vicini e l’obiettivo degli arancioblu è rivolto proprio a quel segmento che deciderà i destini. «Noi domani dovremmo fare il possibile per vincere la gara – spiega coach Gabriele La Rosa – serve prima di tutti a noi per riprendere fiducia e morale in vista dei playout. A fine gara guarderemo i risultati e da lì inizieremo a pensare alla prossima settimana di allenamenti. Bracciano è una squadra allenata bene, che ha fatto un ottimo campionato. Verrà da noi sicuramente per giocarsela, com’è giusto che sia. Voglio vedere dai miei una prova di energia come quella tirata fuori scorsa settimana». Campogiani e compagni dovranno dare il meglio in questo periodo decisivo per non complicare ulteriormente una stagione che difficilmente si potrà considerare almeno sulla sufficienza. Con Bracciano ci sono anche alcuni volti conosciuti del passato del PalaRiccucci come Matteo Di Grisostomo ed Elia D’Auria. Cestistica-Bracciano sarà diretta da due fischietti romani: Luca Pizzoli e Laura Caracciolo. Intanto dopo la visita dello scorso anno, ci sarà un gradito ritorno al PalaRiccucci. Martedì prossimo alle 17.30 gli under 17 rossoneri affronteranno in un amichevole i pari età della NPC Colombia, ragazzi tra i migliori prospetti della palla a spicchi colombiana, con ottimo profitto anche in ambito scolastico. La rappresentativa colombiana è in Italia per la quarta stagione consecutiva grazie alla collaborazione con la NPC Rieti che, come ogni anno, per la permanenza in Italia degli atleti, organizza allenamenti, match e attività extra sportive.

