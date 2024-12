L’ottava e quartultima giornata del campionato di Serie C mette la Cestistica Civitavecchia di fronte alla necessità di fare punti per continuare a sperare nei playoff. L’obiettivo, però, non sarà certo agevolato dal calibro della rivale di turno: dall’altra parte, infatti, i rossoneri di coach Gabriele La Rosa troveranno Frassati, capolista del girone B con ben 12 punti in più dei civitavecchiesi. Appuntamento domani alle 18.30 a Ciampino.

