Playout, coda amara quasi certa per la Ste.Mar 90 Cestistica, che perde ancora nel campionato di serie C. Al termine di una partita molto equilibrata, i rossoneri hanno lasciato punti anche sul parquet di Basket Roma, che ha avuto ragione con il punteggio di 88-82. Non giungono buone notizie per il quintetto di Gabriele La Rosa, che esce nuovamente sconfitto in una trasferta, che sta diventando sempre più uno dei talloni d’Achille di una squadra che non sembra avere la pasta per stare a contatto con molte delle altre pretendenti alla corsa playoff ed ad evitare i playout. Con questa sconfitta la formazione civitavecchiese sarà costretta a battere la capolista Tiber sabato prossimo al PalaRiccucci, altrimenti il passaggio obbligato dai playout sarà certo, così come l’ennesima mancata partecipazione ai playoff. Unica notizia buona è che i tiberini hanno ottenuto il primo posto aritmetico con l’ultima vittoria e verranno a Civitavecchia senza l’obbligo di dover fare risultato. 20 i punti realizzati da Pierleoni, che si conferma il migliore per quanto riguarda l’aspetto realizzativo. «Siamo stati bravi a gestire energie e fare tanto turn over - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - lasciando Schiavi e Santomassimo in tribuna e non facendo giocare Terzini e Proietti. Il Santa Severa è venuto qui e si è giocato il derby alla pari senza demeritare. Il campo ha dato il suo verdetto».

