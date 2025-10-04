Finito il tempo delle presentazioni e delle amichevoli, che si sono concluse con la sconfitta casalinga contro la Cadetta di Supernova, che ha prevalso al PalaRiccucci per 59-54, la Ste.Mar 90 inizia il suo percorso nel nuovo campionato di serie C. Si comincia da Roma, dove la squadra allenata da Gabriele La Rosa giocherà questo pomeriggio alle 18 contro la Petriana. È un incontro che riporta alle menti dolci ricordi del passato, in particolare quelli del 2018, quando grazie al successo in casa dei gialloblù, i civitavecchiesi riuscirono ad ottenere l’accesso alla finale playoff.

Ora i discorsi sono molto diversi: il gruppo rossonero manca l’appuntamento con gli spareggi promozione da quattro stagione e quest’anno, pur tra le righe, hanno fatto capire che c’è tutta l’intenzione di tornare a vivere quelle emozioni.

È stato un mercato non internazionale, rispetto a quelli dell’ultimo decennio, forse anche per il cambio di mansioni di Maurizio Campogiani, che ha lasciato la direzione sportiva della prima squadra, con lo spazio ora occupato dal trio Stefano Rizzitiello, Fabio Bencini e Riccardo Russo. Per quanto riguarda la formazione, tutti a disposizione di coach La Rosa, ad eccezione del giovane Serafini.

«Arriviamo da una pre-season dove abbiamo fatto rodaggio – commenta il vice capitano Mattia Gianvincenzi – siamo una squadra molto giovane, ma con abbastanza esperienza. C'è la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo scoprirci anche noi, per capire cosa possiamo fare. Rispetteremo le direttive della società, che ci chiede di metterci il cuore e di non demoralizzarci se qualcosa non dovesse andare. Affronteremo un avversario quotato, che ha le emozioni della promozione appena ottenuta, a differenza di noi che non siamo riusciti ad esprimerci come volevamo».

Gianvincenzi è alla sua 16esima stagione nella prima squadra civitavecchiese e quest’estate ha cullato a lunga l’idea di terminare il suo percorso nella Cestistica, per dare maggior linfa a quello lavorativo, che lo sta vedendo altrettanto protagonista. Alla fine, però, ci sono state le basi, almeno per questa prima parte di stagione, di un nuovo matrimonio con il club del presidente Stefano Rizzitiello.

«Sto cercando di inquadrarmi dal punto di vista lavorativo – spiega Gianvincenzi – arrivo da una stagione dove ho fatto molto bene a livello cestistico ed anche a quello lavorativo, dove ho conseguito il dottorato, che mi ha portato a dei risultati. Ho ricevuto una chiamata importante nel Nord, ma finchè non sarà tutto fatto preferisco non esprimermi. Mi godrò questo momento, cercherò di fare il mio meglio, portando energia ed esperienza alla squadra». Per Petriana-Ste.Mar 90 sono stati designati gli arbitri romani Luca Pizzoli e Simone Mariani.

