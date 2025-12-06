La Ste.Mar 90 Cestistica cade ancora al PalaRiccucci, sconfitta 74-49 da una Fonte Roma più brillante, più intenso e padrone del campo per lunghi tratti. Per i rossoneri di Gabriele La Rosa arriva così la quinta sconfitta consecutiva, un dato che fotografa con chiarezza il momento di grande difficoltà.

La partita, nei fatti, si decide già nel primo quarto: Fonte Roma parte fortissimo, mentre la Ste.Mar appare contratta e imprecisa. Il 9-29 iniziale racconta un avvio in salita ripidissima, con gli ospiti capaci di colpire con continuità e i padroni di casa incapaci di trovare ritmo su entrambe le metà campo. È un break pesante, che segna inevitabilmente tutto il resto del match.

Nel secondo periodo la Cestistica reagisce, mostra maggiore ordine e riesce quantomeno a tenere il passo: il 17-17 del quarto riporta equilibrio nel gioco, ma senza intaccare il margine costruito dagli avversari. Dopo l’intervallo, la squadra rossonera prova nuovamente a rientrare in partita: il 18-15 del terzo quarto è un segnale incoraggiante, frutto di un atteggiamento più aggressivo e di qualche buona soluzione offensiva. Tuttavia, ogni tentativo di rimonta si infrange contro la solidità di Fonte Roma, che nell’ultimo periodo chiude i conti con un 13-5 che congela il risultato.

Nelle file della Ste.Mar brillano le prove individuali di Price (14 punti), Bezzi (12) e il nuovo arrivato Loperfido (8), ma il contributo offensivo resta troppo limitato per cambiare l’inerzia del match.

L’ultimo successo risale ormai al 25 ottobre e la classifica comincia a pesare, ma è proprio nei momenti più bui che serve compattezza. La stagione è ancora lunga: testa bassa, lavoro duro e la determinazione necessaria per invertire finalmente la rotta.

