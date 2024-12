Nel match valevole per la 4^ giornata di ritorno del campionato di serie C di basket, la Cestistica Civitavecchia domani alle ore 18 al PalaRiccucci ospita il Città Futura. L’obiettivo della squadra rossonera allenata dal tecnico Gabriele La Rosa sarà quello di ottenere l’intera posta in palio per continuare ad inseguire l’obiettivo Poule Promozione. I ragazzi civitavecchiesi sono reduci dalla vittoria ottenuta nel derby contro la Rim Cerveteri.

