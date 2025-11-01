Sconfitta amara per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia, che al PalaRiccucci cede per 63-61 alla Pass nella gara valida per la Serie C. I rossoneri di coach Gabriele La Rosa, reduci dal successo contro Palocco, ottenuto una settimana fa sempre a viale Cinciari, inseguivano una vittoria importante in ottica playoff, ma stavolta la fortuna non li ha assistiti, anche per via di un approccio al confronto che non è stato certamente il migliore possibile.

La partita è stata quasi sempre condotta dai capitolini, capaci di portarsi anche a +15 nel terzo quarto grazie a una difesa aggressiva e a migliori percentuali dall’arco. Quando tutto sembrava ormai deciso e consolidato, visto che i civitavecchiesi non riuscivano a rosicchiare punti ai romani, nel finale è successo qualcosa di inatteso, con la Cestistica che ha provato con orgoglio a riaprire i giochi, arrivando fino al -1, ma senza riuscire nel sorpasso decisivo proprio a un tiro di schioppo dalla sirena finale. Arriva così la prima sconfitta casalinga stagionale per i civitavecchiesi, che restano comunque in corsa per le posizioni playoff, anche se a questo punto bisognerà cercare di riprendersi i punti persi in una delle prossime trasferte.

