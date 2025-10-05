Inizio amaro per la Ste.Mar 90 Cestistica, sconfitta 72-62 sul campo della Petriana nella prima giornata del campionato di Serie C Interregionale. I rossoneri di coach Gabriele La Rosa lottano con carattere ma pagano caro il blackout del terzo quarto, quando i romani allungano e indirizzano la partita. L’avvio è complicato per la Cestistica, che fatica a trovare continuità offensiva e subisce l’intensità dei padroni di casa, avanti 17-12 al primo parziale.

Nel secondo quarto i civitavecchiesi reagiscono, alzano il ritmo e chiudono la frazione 13-16, rientrando negli spogliatoi sotto di un solo punto. Dopo la pausa lunga, però, arriva il momento decisivo: la Petriana spinge sull’acceleratore e piazza un parziale di 23-8, toccando il +18. La Ste.Mar non molla e prova una generosa rimonta nell’ultimo periodo (19-26), arrivando fino a -6, ma nel finale i falli sistematici e qualche imprecisione consentono ai gialloblù di chiudere sul +10.

Buone prove individuali per Garbini (11 punti), Mastropietro (10) e Rogani (9), con il capitano Andrea Campogiani che contribuisce con 8 punti e grande leadership. Nonostante la sconfitta, la prestazione mostra segnali incoraggianti sul piano dell’intensità e della reazione. Ora la squadra guarda al prossimo impegno al PalaRiccucci, il primo interno per la nuova stagione in serie C, dove cercherà il riscatto e i primi punti stagionali davanti al proprio pubblico.

