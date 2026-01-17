Ancora gialloblù romani sulla strada della Ste.Mar 90 Cestistica. Domani alle 18 i rossoneri saranno di scena ad Ostia contro Alfa Omega in uno scontro visto tantissime volte negli ultimi anni, prima nella C Gold e ora nella serie C interregionale. La formazione di coach Gabriele La Rosa ha ritirato su la testa grazie al successo scaccia fantasmi contro Petriana, che ha liberato il gruppo dalla serie negativa. Niente è cambiato, osservando classifiche e statistiche, ma un bell’infuso di ottimismo ha sicuramente fatto capolino nello spogliatoio del PalaRiccucci. Ed a proposito di classifiche, questo è uno scontro salvezza dall’importanza decisamente alta: i lidensi hanno due punti di vantaggio su Campogiani e compagni, che arrancano ancora al penultimo posto, che potrebbe significare playout. Assenti come previsto Campogiani e Garbini, che comunque saranno in panchina, con la volontà di dimostrare il senso di appartenenza alla squadra, nonostante gli infortuni della scorsa settimana che non gli consentiranno di giocare l’incontro.

«Dovremo essere bravi a canalizzare la partita sui nostri binari – spiega coach Gabriele La Rosa – giocando con ritmo e creando vantaggi da 1 contro 1 che sono la chiave del nostro attacco. Ovviamente l’attenzione dovrà essere massima sui loro due terminali offensivi, specialmente in casa sono molto pericolosi».

Alfa Omega-Ste.Mar 90 Cestistica verrà arbitrata dai romani Laura Caracciolo e Giovanni Carnevale.

