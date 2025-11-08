Il Cerveteri è pronto per lo scontro interno con l'Olimpus per dare continuità al momento positivo. Si gioca alle 11 all’Enrico Galli. Per i verde azzurri, reduce dal pareggio a Tarquinia, c'è una squadra che sta soffrendo, obbligata a riscattarsi dopo aver subito due sconfitte di fila. In casa etrusca, quindi, c'è entusiasmo e fiducia, che si sposano in vista del ritorno di coppa Italia, mercoledì al Galli contro la LUISS. Nel mentre ecco la gara di domenica, con mister Ferretti che può contare sul rientro di Ciaccia tra i pali, mentre Dato e Bracaglia devono attendere un paio di settimane prima di rientrare in campo.

«Abbiamo partita difficile – dichiara mister Marco Ferretti – so che sono una buona squadra, anche se nelle ultime due gare hanno incassato altrettante sconfitte. Dobbiamo affrontare la partita con cattiveria, con lo stesso ritmo di domenica, quando siamo stati vivi e tenaci per novanta minuti. Pian piano stiamo correggendo alcuni errori, siamo sulla strada giusta sia dal punto di vista tecnico sia in quello caratteriale. Sono fiducioso, ora vengono delle gare più appetibili, vedremo la sostanza della squadra- ha detto il mister cerite. Ad oggi, dopo sette gare, sono abbastanza contento, dispiace per aver avuto un inizio dove avremmo meritato qualcosa di più».

@RIPRODUZIONE RISERVATA