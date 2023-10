Nove gol in due gare, con il Castel Sant'Elia gli etruschi vincono di larga misura, un 4 a 1 che la dice tutta, anche se l’avversario non era di spessore, e sarà destinato a soffrire parecchio. Tre punti che per Superchi sono importanti, più per capire la sostanza della squadra che per la classifica, a cui non guarda per niente. «Il nostro compito è di trovare una dimensione, di sentirci una squadra vera. Lo stiamo facendo - ha riferito l'allenatore -. Quello che io voglio ora, è costruirci sotto il profilo caratteriale e tecnico, insomma ci impiegheremo ancora del tempo ma lo faremo bene. Alla classifica ci penseremo tra qualche mese , adesso conta vedere una squadra vivida, motivata, con la voglia di lottare. Il lavoro ci dà sta dando dei bei riscontri, ma dobbiamo lavorare ancora molto. La gara mi è piaciuta, abbiamo reagito, creato, e lottato. Abbiamo vinto con merito, gestendo le fasi della gara e soffrendo poco. Che dire - continua domenica c'è la pausa che ci darà l'opportunità di preparare il ritorno di coppa Italia dell'11 ottobre. Vogliamo arrivarci carichi per vincere, sta a noi farlo». Toscano ha realizzato la quarta rete in campionato, un ruolino di marcia da un goal a domenica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA