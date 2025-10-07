Terza sconfitta di fila per il Cerveteri, che sul campo di Pianoscarano si arrende ai locali , perdendo per 2-1. Gli etruschi rimangono a zero punti in classifica, nonostante una prestazione di carattere, in cui è mancata la finalizzazione . Al termine della gara ha parlato il diesse Scotti.

«Era un campo difficile, si era messa bene, abbiamo perso in maniera immeritata, subendo la loro pressione, maturata da una certa esperienza. Dispiace potevamo almeno pareggiare. Penso - dice il diesse - che alla fine pur perdendo abbiamo fatto una buona prestazione. Stiamo pagando alcune disattenzioni, dobbiamo rialzarci presto».

Dello stesso parere del presidente Lupi. «Non stiamo meritando questa classifica, è irreale rispetto a quanto fatto vedere fino ad oggi, e in particolare sul campo del Pianoscarano abbiamo dato dimostrazione di essere compatti, solidi e di avere carattere per giocarcela con tutti. Non abbiamo molto fortuna, con una vittoria ritornerà il sereno. Rinnovo la mia fiducia per mister Ferretti, lo staffe e i giocatori, non siamo baciati dalla fortuna, domenica con una vittoria scacceremo ombre e dubbi», ha commentato il presidente Andrea Lupi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA