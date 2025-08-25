Il Cerveteri continua senza sosta ad allenarsi, il presidente Lupi guarda al futuro con ottimismo. Sabato è in programma il primo test, a Tolfa contro avversari che i Cervi sfideranno all'esordio in campionato.

«Inizio difficile, avrei preferito che il derby con il Ladispoli ci fosse in avanti, quando saremo più rodati. Al di là di tutto, abbiamo una squadra piena di entusiasmo, giovane e motivata. Almeno questo è quanto noto, sperando che sia così per i prossimi mesi. Il tecnico Ferretti mi trasmette molta sicurezza, è un'arma in più, ha riferito il presidente Andrea Lupi. Sta per partire la campagna abbonamenti, l'invito del presidente è di stare vicini alla squadra.

«Chiediamo ai tifosi di stare dalla nostra parte, di avere fiducia. Noi ci metteremo l'impegno massimo per disputare un campionato all'altezza, loro dovranno essere il dodicesimo in campo».

