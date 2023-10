È un momento sicuramente positivo per i verdazzurri di Superchi, che hanno ritrovato gli stimoli giusti per affrontare un campionato che li potrebbe vedere nei piani alti della classifica, dove tuttora risiedono. Nella trasferta di Fregene . il tecnico di Allumiere i potrà recuperare Fagioli, il forte esterno di sinistra mancato domenica scorsa, una pedina fondamentale per l'economia del gioco. Mercoledì scorso in Coppa Italia è stato uno dei migliori in campo, l'assist man del gol di Minelli che ha regalato una bella gioia i tifosi verde azzurri.

«Sì stiamo andando molto bene - esordisce Fagioli -. Nelle ultime due partite, in particolare, abbiamo confermato che siamo una squadra molto forte, organizzata e solida. A mio avviso possiamo puntare a un campionato da vertice , ma dobbiamo andare con i piedi per terra perché ci sono molte squadre difficili e forti. Una di queste sarà il Fregene, che affronteremo con testa e gambe, poiché hanno fino ad oggi raccolto molto e probabilmente saranno una formazione che ci darà filo da torcere . . Dovremmo affrontarli con la stessa mentalità con la quale abbiamo battuto Santa Marinella e Fiumicino, una mentalità vincente che ci ha permesso oltre che di vincere, anche di giocare bene. Sono convinto che faremo la nostra partita e se così sarà riusciremo a portare a casa un bel risultato».

