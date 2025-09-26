Grande soddisfazione per l’atletica etrusca perché c’è molto di Cerveteri nel trionfo in Portogallo nella Coppa dei Campioni per club. Hanno fatto parte della spedizione azzurra Francesco De Santis e Andrea Scalella della Gs Runners capitanata da Loredana Ricci (che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno). Risultati strabilianti per Andrea Scalella che si è imposto insieme ai suoi compagni di squadra nella 4 x 400 mista con una netta rimonta sui diretti avversari portoghesi che erano anche sorretti dal tifo di casa.

Il capolavoro è arrivato dalla staffetta ad inseguimento, la “The Hunt”, dove nella frazione dei 400 metri Francesco De Santis ha chiuso con un ottimo 46.45 portando i suoi “alleati” italiani sul gradino più alto del podio nello stadio di Leira.

«Non ci sono parole per descrivere le tante emozioni vissute – racconta Loredana Ricci - e ora possiamo dirlo a gran voce: siamo noi i campioni d'Europa per club. Complimenti Andrea Scalella e Francesco De Santis. Grazie all’Atletica Studentesca Rieti Alberto Milardi». Francesco De Santis e Andrea Scalella, talenti emergenti, erano stati ufficialmente convocati dalla Dynamics New Athletics per rappresentare l’Italia alla prestigiosa Coppa dei Campioni per Club Under 20. I velocisti etruschi non hanno fallito l’unico appuntamento internazionale riservato ai club U20, dove le migliori realtà giovanili europee si sono sfidate in competizioni di altissimo livello.

