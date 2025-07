Finite le vacanze, trascorse tra Calabria e Sardegna, il mister del Cerveteri Marco Ferretti comincia a pensare alla sua squadra. In contato diretto con il diesse Scotti, anche da lontano, si è concentrato sui profili utili e funzionali al suo gioco.

«Partiamo senza fare proclami, a testa bassa. Parola d'ordine , lavorare. Abbiamo preso ragazzi interessanti, credo che ci siamo rinforzati con degli innesti mirati, soprattutto nel reparto offensivo saremo più forti dello scorso anno - ha detto il tecnico - Il 18 agosto partiremo con la preparazione, non vedo l'ora di ricominciare per regalare gioie ai nostri tifosi. Non dovranno sottovalutarci, faremo del gruppo un''arma vincente».

La squadra sarà l'ordine di Ferretti dopo il ferragosto, con gli allenamenti che si svolgeranno al campo Galli. Il campionato, che avrà inizio il 21 settembre, si compone di squadre molte attrezzate, «Penseremo a noi, non vogliamo soffrire come la passata stagione. Ci vuole impegno, sacrificio e molto coraggio. E in ultimo - conclude l'allenatore dei Cervi - non guasterebbe il contributo dei tifosi, che sicuramente agli appelli risponderanno presenti».

